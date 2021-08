La troublante renaissance de Pimkie en Belgique

C’était le 30 mars dernier : les 24 magasins de mode Pimkie disparaissaient de notre paysage commercial. La société Belsay, basée à Tournai et qui exploitait en Belgique la franchise de la marque française détenue par Diramode, appartenant au groupe Mulliez (Auchan, Décathlon, Midas, etc.) était déclarée en faillite, privant sur-le-champ 135 salariés de travail et de salaire. Mais voilà que le 3 juin dernier, une nouvelle société a vu le jour, à Tournai également, dans le but d’exploiter la marque Pimkie avec une boutique à La Panne. Administrée par Frédéric Mulliez (portant donc le même nom que celui du groupe Mulliez), la SRL Pimk détient également un contrat de franchise avec Diramode. Il n’en fallait pas plus pour susciter l’ire de la CNE et de la CGSLB qui ont communiqué sur le sujet ce lundi, sur un ton enflammé.