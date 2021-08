Joachim Gérard éliminé en 8e aux Jeux paralympiques: «Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même»

Le Belge va désormais se focaliser sur l’US Open et les Jeux 2024.

Joachim Gérard (ITF 3) était très déçu forcément après sa défaite mardi contre l’Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14) aux Jeux Paralympiques à Tokyo. Le Brabançon, 32 ans, qui rêvait d’une médaille, s’est incliné dès les huitièmes de finale, battu 6-3, 6-4 en 1h14 après être passé à côté de son match contre un adversaire largement à sa portée.

« C’est une grosse déception », a-t-il confié à Belga après son élimination. « Je savais que ce serait un match piège, car mon adversaire est quelqu’un qui renvoie la balle, défend et commet très peu de fautes. Et malheureusement, je n’ai pas été à la hauteur. Il fallait que je parvienne à le déborder en étant agressif, conquérant, mais je n’ai jamais pu atteindre mon niveau. Je ne bougeais pas bien avec le fauteuil, j’étais beaucoup trop statique et quand je voulais accélérer, je n’étais pas bien placé sur la balle. Bref, je n’ai que rarement pu le pousser à la faute ».