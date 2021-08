«J’ai déposé des réserves!»

Philippe Godin, quelle est votre réaction après cette drôle d’élection ?

Au nom de l’ACFF, nous avons déposé, Benjamin Vasseur et moi, des réserves sur la modification de la durée du mandat présidentiel. Celui-ci est normalement de quatre ans, cela a été acté en 2019, mais le CA de ce lundi a voté, pour cette fois, sa réduction à un an, afin que Robert Huygens reste jusqu’au moment où Paul Van den Bulck sera éligible. Mais le CA n’avait absolument pas le pouvoir de décider cela. C’est donc anti-statutaire. Et il n’y avait aucune raison objective de le faire. Ensuite, il y a eu un vote sans surprise mais c’était cousu d’avance.

C’est comme prévu Bruno Venanzi, en tant que membre le plus ancien du CA parmi les non-candidats, qui a présidé la séance ?