Analyse

La rentrée des classes, on voit, la rentrée politique, un peu moins, et pour cause : après les inondations en juillet, l’Afghanistan en août et le covid tout le temps, on chercherait plutôt la sortie (de secours). Le concept est relatif. Il n’est pas vide cependant. Le « Seize » s’avance : « C’est l’heure des réformes », nous dit-on.