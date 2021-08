Robert Huygens, de président intérimaire à président… provisoire

Comme prévu, le mandat intérimaire de Robert Huygens s’est transformé en mandat provisoire d’un an. Une solution bancale dont l’UB a le secret.

Soyons clairs : l’élection d’un président indépendant eût sans doute été la panacée, et l’avocat Paul Van den Bulck (qui ne s’est jamais déclaré officiellement candidat) était un profil intéressant. Mais les statuts interdisaient ce choix-là, cette année. Nous avons décrypté cette drôle d’élection avec Robert Huygens et Peter Bossaert, plus volubile que son président, qui a confirmé le qualificatif de « taiseux » dont le gratifient ceux qui le connaissent (voir par ailleurs).

« Pas de réserves »

Peter Bossaert conteste les propos de Philippe Godin (voir ci-dessous) : « Nous avons notifié ce qu’il avait à dire mais il n’est pas question de réserves. Le CA avait tout à fait le droit de réduire le mandat, les quatre ans constituant un terme maximum, qui peut donc être réduit. Je n’ai aucun doute. »