Tourisme: un été catastrophique dans les hôtels

Pour les examens KU Leuven, c’est par là. Attention, travaux en cours. Le Bedford Hotel & Congress Centre se recycle et se réinvente comme il peut. « Outre l’université, on a aussi reçu des demandes d’auto-école ou de copropriétés pour leur AG », explique Guerric Quatacker, le manager « du plus gros hôtel indépendant de Bruxelles ». Trois étoiles accrochées, dans les années cinquante, rue du Midi, non loin de la place Rouppe, aujourd’hui gérées par la troisième génération ; 310 chambres avant le covid, 160 pour l’instant. Pas de file à la réception… « On est à un taux d’occupation de 10 à 15 %… d’un demi-hôtel », confirme le jeune patron. Un brin plus optimiste à la fin de l’été qu’au début. « En juin, notre situation était vraiment devenue critique. Pour la première fois de notre histoire, on a dû emprunter de l’argent, on a eu beaucoup de chance que les banques aient accepté. Et, heureusement, juillet et août nous sauvent un tout petit peu. »