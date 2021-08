Un an sans succès en Grand Chelem pour David Goffin

David Goffin (30e mondial) qui défie Mackenzie McDonald (60e) pour son entrée ce mardi à l’US Open (17h en Belgique), en temps normal, on aurait parlé d’un bon tirage pour le nº1 belge. Mais cela fait un an que rien n’est plus vraiment « normal » pour le Liégeois dont la dernière victoire en Grand Chelem remonte au 4 septembre 2020 !