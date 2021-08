Une timide reprise des restaurants et snacks dans certains quartiers de bureaux

Leurs clients travaillent chez Belfius, aux SPF Finances ou Sécurité sociale, à la police fédérale, à l’Afsca, à l’hôpital Saint-Jean ou à l’Université Saint-Louis. Quatre ans qu’ils préparent, à la minute, des sandwichs, croques et autres ciabattas chaudes, boulevard du Jardin botanique. C’est dire si Vanessa Rousselot et Michael Beaupain ont toutes les raisons de craindre le télétravail, toujours « recommandé » dans la capitale. Pourtant, le couple, qui a ouvert « Quel pain » voici quatre ans, garde le sourire et le moral. « Nous avions très bien travaillé avant le covid, cela nous a permis de passer la crise sans trop de dégâts », commente-t-il. A la trésorerie des bonnes années s’est ajouté le coup de pouce du propriétaire (l’université) pour le loyer. « Et les aides des pouvoirs publics, ajoute le patron, derrière son comptoir chaque matin à six heures. Tout s’est bien emboîté. On a eu le droit passerelle et quelques primes, qui sont arrivées au bon moment sans qu’on doive se battre. C’était correct.