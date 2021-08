Une journée frustrante pour Evenepoel

La route vers les championnats d’Europe, dont le titre étoilé intéresse Remco Evenepoel à la fois sur le chrono et à l’issue de la course en ligne est déjà parsemée d’embûches. La belle histoire bruxelloise entre Overijse et le plateau du Heysel n’a pas trouvé d’écho en Frise lors de la première étape du Tour du Benelux, défavorable à son archi-favori.

Car le Brabançon, attentif aux bordures dont on savait, à la lecture des éoliennes plus nombreuses ici que les oiseaux, qu’elles seraient légion, était dans le bon groupe, confortablement installé à l’avant avec deux équipiers, le vainqueur du Tour des Flandres, Kasper Asgreen et le sprinter désigné sur cette épreuve, Alvaro Hodeg. Tout était donc parfait pour Evenepoel qui ne négligeait pas ses chances de remporter le Tour du Benelux malgré un discours imprécis à cet égard l’autre samedi à Bruxelles.