Bruxelles: le centre-ville retrouve peu à peu ses clients d’avant la crise covid, pas encore ses touristes

Les chiffres de visit.brussels et hub.brussels montrent une situation très contrastée. Les établissements dépendant du tourisme trinquent. D’autres redressent quelque peu la tête.

Certains commerces du centre de Bruxelles ont renoué avec une légère reprise de leurs affaires. Mais on est loin du record de l’année 2019, celle du record absolu de fréquentation touristique. - Belga.

Ce n’est ni la grande foule de l’année 2019, celle du record absolu de fréquentation touristique (9,4 millions de nuitées dans les hôtels bruxellois). Ni le grand vide de l’automne dernier, reconfiné. Ce lundi midi, toutes les terrasses du centre-ville n’étaient pas vides, certains commerces faisaient recette. Le signe, disent (espèrent) les Bruxellois(es), acteurs économiques ou politiques, d’un « frémissement du marché », d’un « retour progressif à la vie normale » ? La situation reste très difficile pour de nombreux commerces, hôtels, bars, restaurants, certains d’entre eux n’ont toujours pas rouvert. Elle est surtout très contrastée, selon les quartiers, le type de clientèle… Et frappée d’incertitude : comment va évoluer la situation épidémiologique, et comment vont se comporter les navetteurs et touristes dans les prochains mois ?