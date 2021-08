Thierry Henry, jamais deux sans trois!

Si on pressentait que l’histoire entre Thierry Henry et la Belgique de Roberto Martinez n’était pas terminée, le retour du Français dès le rassemblement de septembre a pris tout le monde de court.

Lundi, la Fédération belge de football a annoncé le retour de Thierry Henry dans le staff de Roberto Martinez. C’est la troisième fois que l’UB sort un tel communiqué. Le Français s’était proposé comme assistant lors de l’arrivée du Catalan à la tête de la sélection belge et était resté dans le giron des Diables jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2018. En mai de cette année, et à la demande « express » de Martinez, il avait débarqué au début de la préparation pour l’Euro jusqu’à l’élimination contre l’Italie.

Son avenir sur le banc de touche des Diables s’était alors posé mais l’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone privilégiait une nouvelle opportunité comme T1 après son échec à Monaco et sa fin d’aventure prématurée à Montréal pour raisons familiales. Sans opportunité concrète ou de projet le séduisant comme coach principal, Thierry Henry revient donc en Belgique et ce, jusqu’à la Coupe du monde au Qatar.

