Praet et Lukebakio à la relance

Jérémy Doku n’a pas été le seul à profiter de l’Euro pour faire monter sa valeur marchande et réjouir ses propriétaires rennais, Romelu Lukaku a lui aussi, dans un autre domaine, renforcé un nouveau statut qui lui permet aujourd’hui de tutoyer les meilleurs. Qui aurait cru, sincèrement, qu’après l’échec et les critiques violentes en Angleterre sous le maillot des Red Devils, « Big Rom » effectuerait un retour fracassant (115 millions d’euros !) à Chelsea cet été ? Et pourtant, le meilleur buteur de la sélection nationale avait clairement un œuf à perler avec la Premier League et son ancien club qui est resté dans son cœur malgré les années passées loin de Londres. Après Jack Grealish (117), Lukaku est pour l’instant le deuxième plus gros transfert réalisé cet été.