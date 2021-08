Bas les masques? Mais quelle bêtise!

Dans la panoplie de mesures déployées et imposées depuis des mois pour lutter contre la pandémie, le port du masque et le lavage des mains sont les réflexes les plus simples et les plus efficaces pour se protéger et protéger les autres. On a le luxe de s’en passer ? Non.

