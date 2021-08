Afghanistan: les républicains fustigent Biden et son retrait «honteux»

Des ténors républicains ont vivement critiqué Joe Biden, lundi, après l’annonce du départ des derniers soldats américains d’Afghanistan, une « honte » qui selon eux laisse des ressortissants des Etats-Unis « à la merci » des talibans.

Le président démocrate a « créé un désastre, laissé tomber des Américains et nos intérêts », a dénoncé la présidente du parti républicain, Ronna McDaniel, dans un communiqué. « Ça prouve ce que nous savions déjà : Joe Biden est incapable de servir comme commandant en chef, et les Etats-Unis et le monde sont moins sûrs à cause de lui », a-t-elle encore asséné.