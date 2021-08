Attentats de Paris: Sven Mary ne défendra pas Salah Abdeslam

L’avocat belge Sven Mary n’assurera en fin de compte pas la défense de Salah Abdeslam lors du procès français sur les attentats de Paris, qui débutera le 8 septembre, confirme-t-il dans un entretien publié par De Morgen et Het Laatste Nieuws mardi.

Me Mary, 49 ans, affirme avoir donné la priorité à ses filles. Lors du précédent procès concernant son client Salah Abdeslam à Bruxelles, ces dernières avaient été placées sous protection policière. « L’aînée a 12 ans et est encore anxieuse », explique l’avocat, pour qui le procès à Paris, qui doit durer huit mois, ne serait pas non plus tenable d’un point de vue pratique et financier.