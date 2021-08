Chiffre d'affaires en hausse au premier semestre pour CFE, qui relève ses prévisions

Le groupe de construction CFE, qui comprend l'entreprise de dragage Deme, a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires en hausse de 9,3%, à 1.629,9 millions d'euros, indique-t-il mardi. Il a en conséquence relevé ses perspectives pour l'année et prévoit désormais un chiffre d'affaires proche du niveau de 2019, avant la crise sanitaire, et un résultat net en forte progression.

Le groupe retrouve au premier semestre un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) au niveau des six premiers mois de 2019, avec 206,5 millions d'euros. Son résultat opérationnel au premier semestre dépasse celui atteint avant la pandémie, à 64,1 millions d'euros. Le groupe de construction a aussi quintuplé son résultat net par rapport au premier semestre de 2020.

CFE ajoute que son carnet de commandes a atteint un montant historiquement élevé, à 6,3 milliards d'euros à la date du 30 juin.

Son endettement financier net s'élève à 722,8 millions d'euros au 30 juin, contre 803 millions d'euros un an plus tôt et 601,4 millions d'euros au 31 décembre 2020.

L'entreprise avait fortement souffert de la pandémie de coronavirus, avec un chiffre d'affaires en baisse de 11,1% en 2020 par rapport à 2019, malgré une reprise au second semestre.