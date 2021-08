Bilan estival en demi-teinte pour les tours opérateurs

La pandémie de coronavirus se fait toujours ressentir sur les réservations des vacanciers belges. Ainsi, cet été, ils ont été plus nombreux que l'année dernière à prendre l'avion pour profiter du soleil. Mais on reste loin du nombre de voyageurs de 2019, ressort-il mardi des bilans estivaux des tours opérateurs Tui et Neckermann.