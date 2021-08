Incendies en Californie: des milliers d’évacués dans la zone touristique du lac Tahoe menacée par les flammes (photos et vidéos)

Baptisé Caldor Fire, le feu de forêt a déjà parcouru plus de 700 km2, détruisant plusieurs centaines de bâtiments et dégageant d’épaisses fumées qui polluent le nord de la Californie.

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer lundi la rive sud du lac Tahoe, en Californie, une zone très touristique menacée par un incendie qui dévaste la région depuis plus de deux semaines.

A la faveur de vents soutenus et d’une extrême sécheresse, les flammes continuaient lundi de progresser en direction de South Lake Tahoe, ville touristique située sur les bords du plus grand lac alpin d’Amérique du Nord, à la frontière avec le Nevada. Le Caldor Fire n’est qu’un incendie parmi des dizaines d’autres qui ravagent l’ouest des Etats-Unis, en proie à une sécheresse chronique encore aggravée par les effets du changement climatique. Plus de 7.000 km2 de végétation ont déjà brûlé, soit plus du double de la moyenne à cette période de l’année.