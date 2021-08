Van de Velde a vendu presque autant de lingerie au premier semestre qu'avant la pandémie

Le producteur de lingerie de Flandre orientale Van de Velde, connu pour les marques PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda, a enregistré "une forte croissance" au premier semestre, malgré l'impact des mesures sanitaires, indique-t-il mardi. "Les ventes de lingerie se sont fortement reprises et atteignent presque le niveau du premier semestre de 2019", commente-t-il dans un communiqué.

Van de Velde a enregistré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 97,6 millions d'euros, soit près d'un tiers de plus qu'à la même période l'an dernier. Et ce, malgré les fermetures de magasin en début d'année et les limitations au shopping.

Les ventes de lingerie se situent presque au niveau pré-corona. Par contre, les ventes de maillots de bain n'ont pas encore repris, en raison "des nombreuses limitations et incertitudes concernant les déplacements au printemps ainsi que des stocks élevés chez nos partenaires commerciaux", analyse Van de Velde.

Le bénéfice net du groupe a plus que triplé par rapport au premier semestre 2020, à 18,2 millions d'euros.

Van de Velde ajoute encore qu'il ne possède plus que trois magasins physiques aux États-Unis, une enseigne à New York ayant fermé à la mi-août.