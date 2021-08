La princesse Elisabeth va étudier l’«histoire et la politique» à l’université d’Oxford

Le Palais a dévoilé ce matin le cursus que suivra la princesse Elisabeth à l’université. Après des études en néerlandais au collège Saint-Jean-Berchmans, à Bruxelles (étudier en néerlandais, c’était une première pour un futur monarque belge ; elle était en latin-grec en secondaire) ; puis deux ans à l’UWC Atlantic College au pays de Galles pour finir ses secondaires et obtenir un baccalauréat international ; et enfin un an à l’École royale militaire pour une formation en sciences sociales et militaires, elle entamera, en octobre, un programme de trois ans en « Histoire et politique » au Lincoln College, dépendant de la prestigieuse Université d’Oxford.