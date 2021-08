LN24 dope son offre économique et internationale

2021 sera notre année numéro un sur le plan économique ». Deux ans après son lancement, la rentabilité n’est pas encore au rendez-vous pour la chaîne d’informations en continu LN24, qui accuse plus de 7 millions d’euros de pertes cumulées. Mais pour Joan Condijts, son fondateur et CEO, qui en coulisses multiplie les démarches pour dénicher de nouveaux investisseurs - et pourquoi pas s’adosser à un groupe médias plus important, flamand ou français - , l’heure n’est pas à céder à la panique : « On a commencé début septembre, en 2019. Six mois plus tard, la crise du covid est arrivée. On a subi une crise économique au moment où on se lançait. Ca pouvait difficilement être pire. 2020 a encore été une année difficile avec le covid sur le plan publicitaire. Sur le plan financier, nous sommes encore un peu en retard par rapport à ce que nous avions projeté, mais pas tant que cela », plaide-t-il, avec, dans le viseur, l’équilibre en 2023-2024.