Claire Laffut, «Bleu»

On avait déjà craqué sur les rythmes latinos et afros de Mojo. Les sept nouvelles chansons, s’ajoutant aux cinq déjà connues, confortent un style, une personnalité rayonnante, une sensualité où la danse sert l’amour. Tout est solaire chez Claire même quand elle chante le féminisme (« Sororité ») ou la drogue de l’amour (« MDMA »). Dans « Vertige », elle dit : « Je n’ai plus besoin que l’on m’aime pour m’aimer moi-même. » Tout est là ! Entre les vices et caprices d’« Osmose » et la « Vérité » funky, Claire Laffut offre un étrange mélange original qui n’appartient qu’à elle !

Universal.