C’est «Bleu», c’est Claire, c’est Laffut

Dimanche dernier, Claire s’est produite à la maison, sur la scène des Nuits Solidaires. Mais c’est bien de Bruxelles, dans son nouvel appartement lui servant aussi bien d’atelier de peinture que de studio d’enregistrement que nous l’avons jointe par Zoom. « Oui, je suis revenue car j’avais envie d’un grand espace pour peindre et avoir mon studio. C’est impayable à Paris qui ne me manque pas. J’ai besoin de nature et d’espace aujourd’hui. Le confinement m’a poussée à plus d’introspection. »