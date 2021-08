Les militaires ne patrouilleront plus dans la rue, l’armée met fin à l’opération de lutte contre le terrorisme

Au total, cette opération aura mobilisé des milliers de militaires provenant de trois des quatre composantes de l’armée (Terre, Air et médicale) et coûté plus de 216 millions d’euros.

L’armée met fin mardi à l’opération Vigilant Guardian (OVG) en soutien à la police fédérale, qui aura mobilisé des milliers d’hommes et de femmes pour sécuriser les rues des grandes villes, les gares, les aéroports, les ambassades de pays « sensibles » et des sites nucléaires depuis janvier 2015, une période plus longue que la Seconde Guerre mondiale.

« La fin de la mission est prévue (ce) 31 août. À partir du 1er septembre 2021 plus aucun militaire ne sera encore encagé dans le cadre d’OVG. La police reprend cette responsabilité », a indiqué le service de presse de la Défense à l’agence Belga.

Au total, cette opération aura mobilisé des milliers de militaires provenant de trois des quatre composantes de l’armée (Terre, Air et médicale) et coûté plus de 216 millions d’euros, remboursés à la Défense par la provision interdépartementale destinée à la lutte contre le terrorisme.