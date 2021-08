Le monde du foot en deuil: Francesco Morini, une figure de la Juventus, est décédé

Francesco Morini, grande figure de l’histoire de la Juventus en tant que défenseur central, puis dirigeant durant les riches années 80 du club, est décédé à l’âge de 77 ans, a annoncé mardi le club turinois.

« Francesco Morini (…) a été plus qu’un stoppeur bianconero pendant plusieurs années, comme on appelait alors les défenseurs centraux. Il a été l’élément de sécurité, le joueur extraordinairement fiable et toujours présent chaque fois que le match s’élevait en intensité », écrit la Juventus dans un communiqué.

Morini a remporté cinq titres de champion d’Italie avec la Juventus, disputant 372 matches entre 1969 et 1980.

Il fut ensuite directeur sportif du club pendant une dizaine d’années, complétant comme dirigeant son riche palmarès avec notamment la première Coupe d’Europe des clubs champions (ancien nom de la C1, ndlr) remportée par la Juve, en 1985.