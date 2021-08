«Patria», un succès littéraire mais aussi un phénomène social

P atria , son précédent roman (publié en français chez Actes Sud), c’est un million et demi d’exemplaires vendus depuis sa publication en 2016 chez Tusquets. Ce roman n’a pas seulement été un succès littéraire, mais aussi un phénomène social, et il continue de s’arracher depuis son adaptation en série télévisée sur Canal+. Tout au long des quelque 700 pages, Aramburu conte un récit émouvant, précis et libérateur sur les souffrances vécues durant des dizaines d’années de violence au Pays basque.