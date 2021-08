Coronavirus: Yves Van Laethem met en garde contre une possible quatrième vague

L’infectiologue et porte-parole interfédéral appelle à la plus grande prudence.

Les porte-parole du Centre de crise, Steven Van Gucht et Yves Van Laethem mettent en garde. Avec les mesures qui s’assouplissent en septembre et la rentrée scolaire qui recommence, il est possible que la Belgique doive faire face à une quatrième vague covid à l’automne. La gravité de cette vague dépendra de notre comportement et du nombre de contacts à risque que chacun d’entre nous aura, préviennent-ils.

Bruxelles sera plus impactée que la Wallonie ou la Flandre s’il y a une quatrième vague, prédisent les modèles mathématiques. Les porte-parole recommandent de respecter les gestes barrières, de porter le masque et de bien aérer les locaux.