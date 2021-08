Mercato: l’AS Eupen engage deux talents marocains en prêt

Deux arrivées à l’AS Eupen. - AS Eupen

Il s’agit de deux talents marocains comme l’indique le communiqué de presse. « La KAS Eupen emprunte jusqu’à la fin de cette saison deux talents marocains de 18 ans de l’Académie Mohammed VI de Football. Anas Nanah est le capitaine de l’équipe nationale marocaine U20 et joue surtout en tant que défenseur gauche. Mohammed Essahel est également un international marocain U20 et joue avant tout au poste de milieu offensif. Tous deux font partie des talents les plus prometteurs du football marocain. »

Avec Anas Nanah, Stefan Krämer voit arriver le défenseur gauche qu’il désirait depuis le début du mercato ainsi qu’un renfort offensif pouvant combler l’éventuel départ de Stef Peeters. Ce dernier est courtisé par le Standard de Liège selon les dernières rumeurs.