Coronavirus: le gouvernement bruxellois dégage 61 millions en soutien aux entreprises

Le gouvernement bruxellois a approuvé mardi deux projets d’arrêté qui visent à soutenir d’une part les entreprises encore fortement touchées par le coronavirus (restaurants et cafés, certains fournisseurs, discothèques, culture, tourisme, sport) et d’autre part les hébergements touristiques. Au total, 61 millions d’euros sont prévus, ont annoncé le ministre-président, Rudi Vervoort, le ministre des Finances, Sven Gatz, et la secrétaire d’Etat à la Transition économique, Barbara Trachte.

La prime « relance » reposera sur un budget de 45 millions d’euros. Les conditions générales d’accès aux primes précédentes (Tetra et Tetra+) demeurent mais des montants différents s’appliqueront. Les primes varieront entre 7.000 et 27.000 euros, avec des montants forfaitaires pour les starters.