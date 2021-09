La «Lettre d’Ivan De Vadder»: des partis cousus d’or

Il a fallu aux États-Unis plus de 200 ans pour ratifier le XXVIIe amendement de sa Constitution. Il interdit toute loi qui augmente ou diminue le salaire des membres du Congrès de la prise de fonction jusqu’à la fin du mandat de ses représentants. La proposition a été originellement faite le 25 septembre 1789 dans le deuxième article de la Déclaration des Droits (Bill of Rights) de 1791, mais il n’a été ratifié qu’en 1992, ce qui en fait à la fois l’amendement le plus ancien mais aussi le plus récent à la Constitution américaine.