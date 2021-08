Masques, quarantaine, garderie... quelles sont les mesures en vigueur pour la rentrée scolaire?

La rentrée sans aucun doute se fera sous haute surveillance à cause du coronavirus. Les experts n’excluent pas une quatrième vague.

A la rentrée, le masque sera toujours obligatoire pour les enseignants et les élèves du secondaire, avec des assouplissements pour les établissements wallons. L’obligation de porter le masque est assouplie en Wallonie pour les membres du personnel et les élèves de l’enseignement secondaire. Les rassemblements avant et après l’école doivent être limités.

Toutes les mesures décidées par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont d’application jusqu’à la fin du mois de septembre. Elles seront évaluées par les experts sanitaires et les acteurs de l’enseignement avant la fin septembre.