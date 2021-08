«Histoire d’amour et de désir»: éducation sentimentale

Présenté en clôture de La Semaine de la Critique à Cannes, le deuxième long-métrage de Leyla Bouzid arrive en salles auréolé du Grand Prix et du Prix du meilleur acteur du Festival d’Angoulême. Ce film baigné de poésie orientale et qui se déploie comme une originale éducation sentimentale, c’est l’histoire d’Ahmed, 18 ans, Français d’origine algérienne ayant grandi en banlieue parisienne et débarquant à la Sorbonne pour un cursus en littérature. Il y découvre la littérature arabe sensuelle et érotique, aux antipodes de tout intégrisme, et croise Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Ahmed tombe amoureux mais déstabilisé par cet amour et coincé dans ses préjugés, il résiste à son désir…