Ryanair ne menace plus les syndicats belges de supprimer des emplois en l'absence d'accord

Le CEO de Ryanair Michael O'Leary s'est voulu moins piquant mardi envers les syndicats belges du personnel de cabine que lors de ses derniers passages à Bruxelles. Il ne les menace ainsi plus de supprimer des emplois en Belgique s'il n'obtient pas leur signature à un accord sur une réduction des salaires provisoire pour cette catégorie de personnel. La compagnie a même annoncé mardi la création de 200 emplois supplémentaires en Belgique. Son patron compte en effet désormais ne plus accorder trop d'attention aux syndicats sur cette question.

A la suite de la crise du coronavirus et de ses conséquences sur le trafic aérien, Ryanair avait décidé de supprimer 3.000 emplois en Europe, dont certains en Belgique. Mais, début mars, un protocole d'accord social avait finalement pu être conclu entre direction et syndicats chez Ryanair, qui prévoyait dès lors de renoncer au licenciement envisagé de 176 personnes.

Selon ce texte, 50 contrats à durée déterminée devaient en outre être mués en CDI et les travailleurs devaient obtenir 19 jours de repos compensatoire. En échange, le syndicat chrétien avait accepté une réduction salariale de 8%, qui ne concerne toutefois que les plus hauts salaires du personnel de cabine.

Ce protocole était conditionné au règlement par Ryanair du passif salarial et au respect des accords précédents en la matière. La compagnie devait ainsi d'abord appliquer et payer les augmentations sectorielles de 2019 (1,1%) et 2020 (2%) et la réduction de 8% serait ensuite appliquée sur ces barèmes adaptés.