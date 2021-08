Comment le micro-ciblage publicitaire a tué le web de papa

La collecte anarchique des données a disloqué le marché de la pub, dominé par les Gafa. Après 20 ans de développement fulgurant, l’économie digitale se cherche un nouveau modèle d’affaires. Et un successeur aux « cookies », amenés à disparaître en 2023. Cataclysme en vue.

Décryptage

Il y a plus de chance de survivre à un crash d’avion, de gagner au poker ou d’être enceinte de jumeaux que de cliquer sur une publicité sur un site Web. Les statistiques avancées en 2014 par le bureau d’études Solve Media ont toujours la peau dure. Aujourd’hui, le taux de clic moyen sur une bannière ou autre « pavé » oscillerait laborieusement entre 0,1 et 0,35 % (source Wordstream). Une performance d’autant plus rikiki que, dans un cas sur deux, le clic serait accidentel (une souris maladroite), voire bidon (un robot). Cauchemar absolu des annonceurs : les « adblockers », ces bloqueurs de publicités utilisés par près d’un internaute sur deux.