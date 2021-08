Les soutiens-gorge confortables ont le vent en poupe

Aucun élément scientifique ne permet de prouver que porter un soutien-gorge soit mauvais pour la poitrine. Mais celle-ci ne tombe pas non plus dès que l’on cesse d’en porter. Le seul problème anatomique est lié au poids des fortes poitrines. On sait en revanche que 80 % des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge par manque d’informations, ce qui entraîne un inconfort évident. Sauf exceptions, la décision d’en porter ou non repose uniquement sur des critères psychologiques (bien que les arguments poussant à en porter soient toujours liés à l’anatomie).