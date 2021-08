Télétravail, mobilité, défense: Belgique et Luxembourg font avancer plusieurs dossiers

Les gouvernements belge et bruxellois se sont entendus sur plusieurs dossiers.

Les gouvernements belge et luxembourgeois ont fait avancer plusieurs dossiers communs, mardi à Luxembourg lors d’une 11e réunion conjointe depuis 2004, que ce soit en matière de défense, de fiscalité, de télétravail ou de mobilité.

Télétravail

Ainsi, les Belges travaillant au Luxembourg pourront prester 40 % de jours de télétravail en plus : les ministres des Finances Vincent Van Peteghem et Pierre Gramegna sont convenus d’assouplir la règle dite des « 24 jours » pendant lesquels un travailleur transfrontalier peut exercer son activité en dehors de l’État d’activité habituel, sans conséquence fiscale dommageable. Dès l’an prochain, ce nombre passera à 34 jours. A titre de comparaison, le Grand-Duché tolère 19 jours avec l’Allemagne et 29 avec la France.