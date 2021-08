Chris Joris à propos du Marni Jazz Festival: «Les percussions ont des histoires à raconter»

Le Marni Jazz s’intéresse cette année aux percussionnistes. Ouverture le 11 septembre avec Chris Joris. Puis, de mois en mois, Etienne Plumer, Michel Seba, Frédéric Malempré et Stephan Pougin.

entretien

Le Marni Jazz Festival a changé de tempo, même s’il est cette année consacré aux batteurs. « Le covid nous a poussés à modifier les choses, dit Joëlle Kepenne, la directrice du Marni. Comme nous sommes un peu comme une famille, on va allonger le festival tout au long de la saison. C’est une nouvelle dynamique qui, on l’espère, va nous permettre de toucher différents publics, de les mélanger. » Mais cela doit-il encore porter le nom de festival ? « C’est un nom qui rassemble, et c’est bien », reprend Joëlle Kepenne.