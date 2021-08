Dans l’apprentissage des langues, l’athénée royal Lucienne Tellier d’Anvaing place la barre haut à l’occasion de cette rentrée scolaire, en ouvrant une classe multilingue. Répondant à un appel lancé par l’ULB et la VUB en 2019, elle devient ainsi la première école du genre en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais répond aussi à une réelle demande. « Nous organisons déjà depuis plusieurs années l’immersion en anglais et en néerlandais, donc pour nous cette double immersion est un mixte intéressant entre nos grilles. D’autant que certains élèves inscrits en immersion néerlandais en primaire la quittaient pour entrer en immersion en anglais en secondaire puisqu’ils ne peuvent normalement avoir qu’une langue supplémentaire dans le 1er degré. Ils devaient donc attendre la troisième année pour refaire du néerlandais, à un niveau inférieur au leur. Avec cette immersion trilingue, on leur offre la possibilité de s’épanouir dans les deux langues », explique Catherine Chevalier, la préfète de l’établissement.