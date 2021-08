Théo Mercier, Yan Pei Ming, Jeff Koons: univers singuliers

Après l’agitation des vacances, le Sud de la France retrouve un certain calme propice à découvrir quelques expositions remarquables : Jeff Koons à Marseille, Yan Pei Ming et Théo Mercier à Avignon.

Si Avignon fait courir les foules, même masquées, durant son Festival, il reste bien des raisons pour découvrir la Cité des Papes en dehors des vacances scolaires. L’une d’entre elles est la Collection Lambert avec les expositions de Théo Mercier et Yan Pei Ming.

Sous le titre Tigres & Vautours, ce dernier occupe l’essentiel du rez-de-chaussée avec un parcours passionnant dans ses grandes toiles en noir et blanc. On y retrouve toutes les facettes d’un univers qui ne cesse de voyager entre passé et présent, histoire de l’art et Histoire de l’humanité, intime et universel.

Bien sûr, on retrouve ici plusieurs autoportraits ainsi que les figures emblématiques de John Fitzgerald Kennedy, du pape Innocent X, de Bruce Lee ou de Lee Harvey Oswald. Mais on découvre aussi des inconnus comme ces policiers anti-émeutes à l’air plus que menaçant face à une série de portraits de clandestins.