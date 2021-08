Prôner l’autonomie dès la maternelle

Oser l’autonomie dès la maternelle », c’est le titre du livre de Dominique Disclez. Et il a le mérite d’en donner le ton ! Cette ancienne institutrice maternelle, originaire de Crupet, y consigne le fruit de ses plus de 35 ans d’expérience dans le monde de l’enseignement. Elle invite ainsi à quitter les sentiers battus de la maternelle au profit d’une classe multi-âges qui laisse davantage d’autonomie aux enfants. « Les enfants de deux à six ans s’y côtoient, chacun avec son identité, ses forces, ses faiblesses mais aussi ses différences. Dans cette classe, on laisse apprendre les enfants par plaisir en misant par exemple sur leur créativité. Plutôt que de tout faire à leur place, on croit en leurs capacités et on les responsabilise », développe l’enseignante retraitée.