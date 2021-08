Mathieu Amalric ouvre le 4e Brussels International Film Festival

Du 1er au 11 septembre, le BRIFF veut donner envie d’aller hors des sentiers battus. Et cela commence dès le gala d’ouverture, avec le bouleversant « Serre moi fort ».

La production de films dans le monde, même si le covid a secoué la planète cinéma, permet tous les festivals possibles. Le Brussels International Film Festival qui, pour sa quatrième édition, s’est décalé de juin à septembre en raison des impacts divers de la pandémie sur les manifestations culturelles, confirme à travers sa programmation « généraliste » son envie d’aller hors des sentiers battus. « Du côté décalé de la toile, celui qui nous remet en question, celui qui secoue nos idées reçues et nos plans trop plan-plan », disent les organisateurs. Et ce, dès le film d’ouverture, Serre moi fort, de Mathieu Amalric, son huitième en tant que réalisateur. Choix audacieux car ce drame d’une sensibilité absolue n’est pas d’évidence festif. Il nous plonge dans un mental où se bousculent tant d’images, de fantômes et de larmes mais aussi, avec un petit sourire, l’invention de vies au-delà de la mort, pour survivre, continuer à mettre un pied devant l’autre.