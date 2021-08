Apprendre à lire par l’humour

L’apprentissage de la lecture est une étape importante pour tous les élèves de première primaire. Mais pour certains d’entre eux, elle peut s’apparenter à un véritable parcours du combattant. Face à la frustration et aux difficultés observées chez certains de ses petits patients devant une histoire ou une simple phrase, Benjamin Stevens, un logopède/orthophoniste originaire de la région liégeoise, a développé Apili, une méthode inédite qui mobilise une arme de taille : l’humour. « Lors de mes consultations, j’étais confronté à des patients en réelle détresse face à la lecture. Pour les motiver et leur donner envie de lire chaque semaine, je me suis mis à écrire des phrases marrantes. C’est là que je me suis aperçu que l’humour donnait d’excellents résultats », raconte Benjamin Stevens.