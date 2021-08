US Open: David Goffin éliminé dès le premier tour par Makenzie McDonald

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mardi à New York. Le Liégeois, 30e mondial et tête de série N.27, s’est incliné en trois sets 6-2, 7-5, 6-3 en 2h07 sur le court N.5 contre l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 61).

Après un début de match équilibré, Goffin, 30 ans, perdait quatre jeux de suite à 2-2 et devait laisser le gain de la première manche à son adversaire (6-2).

Le natif de Rocourt se reprenait en début de deuxième set en remportant une balle de break pour mener 2-1 mais McDonald signait le contre-break dans la foulée. Mené 6-5, Goffin devait servir pour arracher le jeu décisif mais concédait un nouveau break, le 4e du match, pour offrir le deuxième set à l’Américain.