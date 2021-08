Afghanistan: les grands chantiers du nouveau pouvoir taliban

Décodage

Après 20 ans de guerre, les forces américaines ont donc quitté l’Afghanistan, laissant les talibans seuls maîtres à bord. Et maintenant, comment vont-ils gouverner ?

Après les tirs de victoire qui ont salué le départ du dernier avion US, le porte-parole des talibans a en tout cas enjoint aux membres d’un commando d’élite de se montrer « très prudents » dans leur façon de se comporter avec les Afghans : « Notre nation a subi guerre et invasion, et les gens n’ont plus guère de tolérance ».