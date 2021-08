Le Mémorial Van Damme veut faire un tube au bois de la Cambre

Cette année, les concours masculin et féminin du lancer du disque du Mémorial Van Damme se tiendront ce mercredi 1er septembre au bois de la Cambre.

Pour le Suédois Daniel Stahl, champion olympique et du monde en titre, «ce sera intéressant et chouette de lancer dans un parc». - Belga.

Cela fait plusieurs années maintenant que le Mémorial Van Damme a l’habitude d’« exfiltrer » certaines de ses épreuves dans la ville, généralement la veille du meeting. On a ainsi déjà vu des concours de poids organisés sur la Grand-Place et sur la place de la Monnaie. Ce mercredi, c’est dans un cadre plus bucolique que l’on se rendra puisque les deux concours de disque seront transbahutés au milieu du bois de la Cambre !

« C’est un peu par obligation que nous avons dû renoncer à organiser ces deux compétitions au stade Roi Baudouin », explique Cédric Van Branteghem, le directeur du Mémorial. « Deux jours après le meeting a lieu le match de football Belgique – République tchèque au même endroit et on ne pouvait logiquement pas abîmer l’herbe sacrée que fouleront les Diables rouges ! »