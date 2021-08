Accords belgo-luxembourgeois : du télétravail défiscalisé pendant 34 jours et un fonds aux communes gonflé

La 11ème réunion bilatérale dite de la Gaichel n’a pas accouché d’une souris. Les ministres De Croo et Bettel saluent des coopérations exemplaires entre les deux pays, comme ce fut le cas récemment en Afghanistan. Et de nouveaux accords valorisent le paysage transfrontalier.

Pas moins de six accords ont été signés sous la houlette des Premiers ministres belge et luxembourgeois. - J.-L. B.

Depuis le 28 avril 2004, les gouvernements belges et luxembourgeois se retrouvent régulièrement -11 éditions en 17 ans- pour évoquer toute une série de sujets mais surtout signer des conventions de partenariat dans une multitude de thématiques.

La 11ème réunion dite de la Gaichel, du nom de l’hôtel-restaurant qui accueille ces réunions sur la frontière, était cette année placée sous le signe du centenaire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et s’est déroulée ce mardi matin au Kirchberg, dans l’European Convention Center, pour plus d’espace, covid oblige. Pas moins de neuf ministres fédéraux belges avaient fait le déplacement et ont été reçus par autant de ministres luxembourgeois.