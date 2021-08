Davantage d’anticorps après une vaccination avec Moderna qu’avec Pfizer, selon une étude

Les conclusions d’une étude menée par deux chercheuses ont montré que les personnes qui avaient été vaccinées avec Moderna avaient beaucoup plus d’anticorps que celles qui avaient reçu le vaccin Pfizer.

Les personnes vaccinées avec le vaccin Moderna présentent davantage d’anticorps contre le coronavirus que celles qui se sont vu administrer le vaccin Pfizer. Telles sont les conclusions d’une étude menée par deux chercheuses auprès de 2.500 collaborateurs de l’hôpital du Limbourg-Est (ZOL). Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique JAMA.

Sur les 4.000 employés et médecins qui ont été vaccinés, 2.500 ont participé volontairement à l’étude menée par Deborah Steensels et Line Heylen. Deux mois après la deuxième injection, l’analyse des données a montré que les personnes qui avaient été vaccinées avec Moderna avaient beaucoup plus d’anticorps que celles qui avaient reçu le vaccin Pfizer.