L’ACFF soutient le projet

L’ACFF a elle aussi vu d’un très bon œil le développement d’un tel projet, collant parfaitement aux valeurs qu’elle souhaite partager. « À travers notre plan social « Nobody Offside (NDLR : personne hors jeu), nous voulons que le football touche tout type de personnes », relatait Thomas Rodrigues Pereira, senior Operations Manager de l’aile francophone. « Un détenu fait partie de la société et il est de notre devoir de l’épauler et de l’aider à développer de nouveaux intérêts. »

Ayant joué les intermédiaires avec l’ADPES pour disposer des subsides nécessaires, l’ACFF met également à disposition un formateur, Benoît Garnier, tout au long du processus. « Un homme pédagogue et très humain. Nous sommes également satisfaits de voir que six clubs francophones ont accepté d’accueillir les détenus en leur sein. Si la réussite est au rendez-vous, l’ACFF serait également partie prenante pour le développement plus important de ce projet, notamment au niveau de l’expertise que nous pouvons apporter. »