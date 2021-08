Football: une formation d’entraîneur pour les détenus (vidéo)

Un projet pilote innovant et sortant de l’ordinaire a été lancé, ce mardi matin, du côté de la prison d’Ittre, en Brabant wallon : une formation d’entraîneur pour des détenus chapeautée par Thomas Chatelle.

L’objectif est d’offrir aux incarcérés la possibilité de suivre la formation basique d’aspirant donnée par des formateurs de la fédération belge entre la mi-septembre et la mi-novembre, à raison de huit sessions de deux heures, dont deux en extérieur. Un projet imaginé par Thomas Chatelle lors de son Travail de Fin d’Études réalisé à la VUB en management du sport. « J’avais déjà disputé quelques matches dans différentes prisons avec l’association « La Balle aux Prisonniers », qui permet aux détenus de venir jouer au futsal », glissait l’ex-joueur. « Lors d’un match à Ittre, j’ai senti qu’il était possible de créer un nouvel élan. Tout simplement car la passion pour le sport et surtout le football est bien présente. »