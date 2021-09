Afghanistan: les données sensibles laissées par les Américains dans les mains des talibans

Quelques dizaines d’instruments de haute technologie visant à recenser les personnes faisant peser une menace sur l’armée américaine ont été abandonnés sur place par les forces US. Au risque de mettre des vies en danger.

L’abandon de matériel aussi sensible laisse les experts confondus par tant d’incompétence. - Belga

L’impressionnant arsenal abandonné par les Occidentaux et l’armée afghane en déroute n’est pas le souci premier des services de renseignement américains : il y a bien sûr le spectre d’un retour des terroristes islamistes dans leur ancien havre taliban, mais aussi quelques dizaines d’appareils high-tech répondant à l’acronyme HIIDE, pour « Handheld Interagency Identity Detection Equipment » (ou équipement portatif de détection d’identité interagences). Introduits en Afghanistan en 2010 et déjà employés lors du raid contre Oussama ben Laden à Abbottabad l’année suivante, ces instruments visaient à recenser les personnes faisant peser une menace sur l’armée américaine en Irak et en Afghanistan.